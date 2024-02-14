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Ведущие партии Пакистана договорились сформировать коалиционное правительство

Ведущие партии Пакистана договорились сформировать коалиционное правительство Пакистанская мусульманская лига (Н) Наваза Шарифа и Пакистанская народная партия (ПНП), лидерами которой являются бывший министр иностранных дел Билавал Бхутто-Зардари и экс-президент Асиф Али Зардари, приняли решение о формировании коалиционного правител
Другие страны
14 февраля 2024 г. 01:49
Ведущие партии Пакистана договорились сформировать коалиционное правительство

Пакистанская мусульманская лига (Н) Наваза Шарифа и Пакистанская народная партия (ПНП), лидерами которой являются бывший министр иностранных дел Билавал Бхутто-Зардари и экс-президент Асиф Али Зардари, приняли решение о формировании коалиционного правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo TV.

"Мы решили сформировать коалиционное правительство для того, чтобы вывести страну из кризиса", - заявил Асиф Али Зардари.

Согласно данным избирательной комиссии, по итогам прошедших 8 февраля выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Пакистана независимые кандидаты, основная часть которых аффилирована с партией "Движение за справедливость", получили мандаты в 101 округе, ПМЛ (Н) - в 75, ПНП - в 54.

Для формирования правительства партиям требовалось получить не менее 135 мест.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanın iki aparıcı partiyası koalisiya hökuməti qurmaq barədə razılığa gəlib

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