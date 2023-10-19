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Веа Куанене: Бакинская платформа позволит вывести борьбу за права канаков на новый уровень

Веа Куанене: Бакинская платформа позволит вывести борьбу за права канаков на новый уровень Надеемся, что борьба за права канаков выйдут и за пределы Баку.
Другие страны
19 октября 2023 г. 16:42
Веа Куанене: Бакинская платформа позволит вывести борьбу за права канаков на новый уровень

Надеемся, что Бакинская платформа позволит вывести борьбу за права канаков на новый уровень.

Как передает Report, об этом на конференции сказал представитель молодежного движения канаков Франции Веа Куанене (Wea Kuanene).

"Мы здесь, чтобы защищать права наших коренных народов. Борьба канаков заключается в достижении легитимности. Мы стремимся донести нашу проблему до всего мира и получить поддержку от других стран. Мы надеемся на поддержку от стран участников движения неприсоединения. Надеемся, что борьба за наши права и обсуждение этого будут успешными благодаря Азербайджану, выйдут и за пределы Баку,"- отметил он.

Завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

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Версия на азербайджанском языке Vea Kuanene: “Bakı platforması Kanak hüquqları uğrunda mübarizəni yeni səviyyəyə qaldırmağımıza imkan verəcək”
Версия на английском языке Wea Kuanene: 'Baku Platform will allow us to take fight for Kanak rights to new level'

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