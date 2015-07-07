Вдова бывшего южнокорейского президента посетит КНДР

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Вдова восьмого южнокорейского президента Ким Дэ Чжуна — Ли Хи Хо посетит КНДР с 5 по 8 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на Ренхап, в Южной Корее надеются, что визит Ли Хи Хо станет хорошей возможностью помочь улучшить межкорейские отношения и способствовать развитию сотрудничества.

Отмечается, что это первый подобный визит с 2011 года. 93-летняя Ли Хи Хо в рамках трехдневного визита посетит детскую больницу и детское дошкольное учреждение в Пхеньяне.

Подробностей по поводу ее встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном пока нет.