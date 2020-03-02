Вдова Стива Джобса оставит детей без наследства

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Вдова основателя Apple Стива Джобса филантроп Лорен Пауэлл Джобс не собирается оставлять своим детям многомиллиардное наследство, доставшееся ей после смерти мужа. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в интервью газете The New York Times.

"Я не заинтересована в приумножении богатства из поколения в поколение, и мои дети знают это, - подчеркнула Пауэлл Джобс. - Стив не хотел этого. Если я проживу достаточно долго, все закончится на мне", - указала она.

По ее словам, ситуация, при которой небольшая группа людей контролирует значительную сумму денег, "является неправильной и несправедливой". "Мы видели это на рубеже XIX-XX веков на примере семей Рокфеллеров, Карнеги, Меллонов и Фордов. Такое накопление опасно для общества. Так не должно быть", - указала Джобс.

У вдовы Джобса, умершего от рака поджелудочной железы в октябре 2011 года в возрасте 56 лет, осталось трое детей. The New York Times оценивает ее состояние в 27,5 млрд. долларов США.

Созданная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация составляет около 1,4 трлн. долларов США.