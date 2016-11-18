Вдова и дочь первого президента Узбекистана учредили Фонд имени Каримова

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева сообщила, что вместе с матерью Татьяной Каримовой учредила благотворительный общественный Фонд имени Ислама Каримова. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Первый президент Узбекистана скончался 2 сентября в возрасте 78 лет, временно исполняющим обязанности главы республики назначен премьер-министр Шавкат Мирзиеев. Выборы главы государства назначены на 4 декабря.

"Прошло два с половиной месяца с момента ухода первого лидера нашего государства. В целях увековечивания памяти и жизненных принципов моего отца, мы с мамой учредили благотворительный общественный Фонд имени Ислама Каримова", - написала Каримова-Тилляева в пятницу на своей странице в Facebook.

По ее словам, в планах фонда - создание музея первого президента Узбекистана, публикация работ о Каримове, а также популяризация исторического, культурного и литературного наследия Узбекистана внутри страны и за ее пределами.

Фонд намерен реализовывать различные научно-просветительские и культурные программы. В частности, выдавать гранты одаренной молодежи для обучения в лучших местных и зарубежных университетах, обеспечивать поддержку научно-исследовательской деятельности в республике, а также организовывать выставки работ именитых и молодых узбекских мастеров.