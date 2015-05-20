​Вблизи западного берега США произошла крупная утечка нефти

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Крупная утечка нефти из поврежденной трубы нефтепровода произошла во вторник днем в Калифорнии в непосредственной близости от курортного города Санта-Барбара, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Она стала самым значительным в текущем году загрязнением побережья сырой нефтью в этой части штата.

"Нефтепровод в месте разрыва проходит в непосредственной близости от популярного пляжа "Рефьюжио", - отметил телеканал ABC. - Нефть разлилась на пляже непрерывной полосой на расстояние 6,1 километра. Много нефти находится в воде".

Пляж расположен в 34 километрах к западу от Санта- Барбары.

Телеканал KTLA сообщает, что начата эвакуация людей, чьи дома стоят в непосредственной близости от места разлива. Сейчас к месту экологической катастрофы подошли два судна для сбора попавшей в воду нефти. Представитель компании Exxon, которая управляет поврежденной магистралью, заявил, что "течь в нефтепроводе заделана".