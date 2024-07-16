Вблизи съезда республиканцев в США застрелили неизвестного

Полицейский застрелил неизвестного в Милуоки (штат Висконсин, США) примерно в полутора километрах от зоны безопасности вокруг места проведения Национального съезда Республиканской партии.

Полицейский застрелил неизвестного в Милуоки (штат Висконсин, США) примерно в полутора километрах от зоны безопасности вокруг места проведения Национального съезда Республиканской партии.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News 6 со ссылкой на источники.

По их информации, полицейский приехал в Милуоки из города Колумбус из штата Огайо. На место происшествия выехала бригада судебно-медицинской экспертизы. Дополнительной информации о причинах инцидента не сообщается.

Напомним, что 15 июля в Милуоки открылся Съезд Республиканской партии, он продлится четыре дня.