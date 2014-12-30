Рядом со зданием парламента Ливии прогремел взрыв

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Тобруке на востоке Ливии у отеля "Дар эс-Салям" прогремел взрыв. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, рядом с гостиницей был подорван заминированный автомобиль. О жертвах не сообщается.

В этом отеле расположена штаб-квартира признанной мировым сообществом Палаты представителей (парламента) и правительства Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.

На крайнем востоке страны новые власти вынуждены были обосноваться еще летом после того, как заседающий в Триполи временный законодательный орган в составе исламистов отказался слагать свои полномочия.