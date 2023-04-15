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Вблизи места выступления премьера Японии произошел взрыв

Вблизи места выступления премьера Японии произошел взрыв Громкий взрыв раздался вблизи зоны проведения публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вакаяме на западе страны.
Другие страны
15 апреля 2023 г. 07:54
Вблизи места выступления премьера Японии произошел взрыв

Громкий взрыв раздался вблизи зоны проведения публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вакаяме на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что глава правительства был эвакуирован и доставлен в полицейское управление Вакаямы, ему ничего не угрожает.

Неизвестный перед выступлением Кисиды кинул предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету, который затем взорвался. Во время инцидента глава правительства разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии на дополнительных выборах в нижнюю палату парламента. После броска нападавший был задержан сотрудниками службы безопасности до того момента, как прогремел взрыв.

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, уточняет NHK. Отмечается, что на момент происшествия там собрались несколько сотен человек.

Напомним, что в июле 2022 года бывший военный моряк Тэцуя Ямагами выстрелом в спину убил экс-премьера Японии Синдзо Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц Нары на юго-западе главного японского острова Хонсю. Он использовал при этом многоствольное стрелковое устройство, которое сам сделал и тщательно испытал. Стрелявший был схвачен и арестован охраной убитого политика на месте преступления.

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