Вблизи Кабула убиты восемь талибов

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В районе Кара Баг вблизи Кабула произошло столкновение между силами безопасности Афганистана и боевиками движения «Талибан».
Как передает Report, со ссылкой на Анадолу, глава администрации Кара Бага Самиуллах Шерифи сообщил, что противостояние с талибами имело место в местечке Сабзанг.
Убито восемь боевиков. Задержан пособник террористов из числа местных жителей.
«Талибан» не сделал никаких заявлений по этому вопросу.
News DepartmentАвтор новости
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