Вблизи Кабула убиты восемь талибов

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В районе Кара Баг вблизи Кабула произошло столкновение между силами безопасности Афганистана и боевиками движения «Талибан».

Как передает Report, со ссылкой на Анадолу, глава администрации Кара Бага Самиуллах Шерифи сообщил, что противостояние с талибами имело место в местечке Сабзанг.

Убито восемь боевиков. Задержан пособник террористов из числа местных жителей.

«Талибан» не сделал никаких заявлений по этому вопросу.