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    Вблизи Кабула убиты восемь талибов

    Задержан пособник террористов из числа местных жителей

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В районе Кара Баг вблизи Кабула произошло столкновение между силами безопасности Афганистана и боевиками движения «Талибан».

    Как передает Report, со ссылкой на Анадолу, глава администрации Кара Бага Самиуллах Шерифи сообщил, что противостояние с талибами имело место в местечке Сабзанг.

    Убито восемь боевиков. Задержан пособник террористов из числа местных жителей.

    «Талибан» не сделал никаких заявлений по этому вопросу.

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