​Вблизи берегов Малайзии затонуло судно со 100 нелегальными мигрантами

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Судно, на борту которого находились около 100 нелегальных мигрантов, затонуло у западного берега Малайзии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Трагедия произошла недалеко от района Сабак Бернам (штат Селангор).

Как сообщил источник в малайзийском Агентстве по контролю за морским пространством (MMEA), на место крушения уже направлены поисково-спасательные команды.

В настоящий момент точных данных о числе выживших и погибших нет.