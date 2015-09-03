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    ​Вблизи берегов Малайзии затонуло судно со 100 нелегальными мигрантами

    На место крушения уже направлены поисково-спасательные команды

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Судно, на борту которого находились около 100 нелегальных мигрантов, затонуло у западного берега Малайзии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Трагедия произошла недалеко от района Сабак Бернам (штат Селангор).

    Как сообщил источник в малайзийском Агентстве по контролю за морским пространством (MMEA), на место крушения уже направлены поисково-спасательные команды.

    В настоящий момент точных данных о числе выживших и погибших нет.

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