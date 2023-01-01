Вблизи аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел утром 1 января вблизи международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.
Как передает Report, об этом сообщил афганский телеканал AITV.
По его информации, звук взрыва был слышен в разных районах столицы Афганистана. Сведений о характере взрыва и возможных жертвах не поступало, правительство талибов официально не прокомментировало ситуацию.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве сообщил о погибших и раненых в результате взрыва, не уточняя их количество.