ВБ выделит 93 млрд долларов беднейшим странам мира на борьбу с COVID-19

Это самая большая сумма, когда-либо выделявшаяся по линии ассоциации за 61 год ее существования

Всемирный банк объявил о выделении 93 млрд долларов США на помощь беднейшим странам мира в борьбе с распространением COVID-19, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Деньги будут направлены по линии Международной ассоциации развития - структуры в составе ВБ.

Это самая большая сумма, когда-либо выделявшаяся по линии ассоциации за 61 год ее существования.

Средства будут распределены среди 74 беднейших стран мира. 70% этой суммы получат страны Африки.

"В этих странах пандемия усугубляет нищету, подрывает экономический рост и ставит под угрозу перспективы устойчивого и инклюзивного развития", - отмечается в сообщении банка.

Помощь будет выделяться в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года.