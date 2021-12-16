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ВБ выделит 93 млрд долларов беднейшим странам мира на борьбу с COVID-19

ВБ выделит 93 млрд долларов беднейшим странам мира на борьбу с COVID-19 Это самая большая сумма, когда-либо выделявшаяся по линии ассоциации за 61 год ее существования
Другие страны
16 декабря 2021 г. 16:10
ВБ выделит 93 млрд долларов беднейшим странам мира на борьбу с COVID-19

Всемирный банк объявил о выделении 93 млрд долларов США на помощь беднейшим странам мира в борьбе с распространением COVID-19, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Деньги будут направлены по линии Международной ассоциации развития - структуры в составе ВБ.

Это самая большая сумма, когда-либо выделявшаяся по линии ассоциации за 61 год ее существования.

Средства будут распределены среди 74 беднейших стран мира. 70% этой суммы получат страны Африки.

"В этих странах пандемия усугубляет нищету, подрывает экономический рост и ставит под угрозу перспективы устойчивого и инклюзивного развития", - отмечается в сообщении банка.

Помощь будет выделяться в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года.

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