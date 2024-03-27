ВБ выделил $1,5 млрд на развитие и восстановление Украины

Совет директоров Всемирного банка одобрил решение о выделении Украине 1,5 млрд долларов в рамках займа на поддержку политики развития и восстановления (DPL).

Совет директоров Всемирного банка одобрил решение о выделении Украине 1,5 млрд долларов в рамках займа на поддержку политики развития и восстановления (DPL).

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Telegram украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что из этой суммы 984 млн долларов поступит от Японии, а 516 млн долларов - от Великобритании. Средства будут перечислены уже до конца марта.

Шмыгаль поблагодарил Всемирный банк, правительства Японии и Великобритании за поддержку и вклад в сохранение макрофинансовой стабильности Украины.

"Направим эти ресурсы на покрытие наиболее важных бюджетных расходов: на социальные, гуманитарные цели и на восстановление", - добавил глава Кабмина.