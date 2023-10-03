ВБ прогнозирует замедление роста экономики стран Азии

Темпы роста в развивающихся странах Азии начнут снижаться во втором полугодии этого года и замедлятся до 4,5% в следующем (против 5% по итогам всего 2023-го).

Темпы роста в развивающихся странах Азии начнут снижаться во втором полугодии этого года и замедлятся до 4,5% в следующем (против 5% по итогам всего 2023-го).

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", это следует из обновленного макропрогноза Всемирного банка по Восточной Азии.

При этом в Китае темпы роста составят 5,1% против 3% в 2022 году, в остальных странах — 4,6% против 5,8% годом ранее. Из-за размера экономики снижение роста ВВП Китая на 1% эквивалентно снижению роста всего региона на 0,3%.

В 2024 году, напротив, общее восстановление мировой экономики поддержит рост в регионе — он ускорится до 4,7%, но в КНР темпы прироста будут ограничены внутренними проблемами, включая состояние рынка недвижимости и растущую долговую нагрузку, и могут составить всего 4,4%.

Предыдущая модель роста, ориентированная на поддержку инвестиций в инфраструктуру и недвижимость, привела к повышению нагрузки на компании и регионы: суммарный долг нефинансового сектора с 2007 года вырос более чем вдвое — со 132% до 285% ВВП, что ограничивает, в том числе капвложения частного сектора, следует из прогноза ВБ.