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ВБ, МВФ, ВТО и ВПП ООН призвали принять срочные меры для предотвращения голода

ВБ, МВФ, ВТО и ВПП ООН призвали принять срочные меры для предотвращения голода Руководство Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН призвали принять срочные меры для обеспечения продовольственной безопасности в мире из-за ситуации в
Другие страны
13 апреля 2022 г. 20:30
ВБ, МВФ, ВТО и ВПП ООН призвали принять срочные меры для предотвращения голода

Руководство Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН призвали принять срочные меры для обеспечения продовольственной безопасности в мире из-за ситуации в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в их совместном заявлении, которое было опубликовано в среду.

"Мы призываем международное сообщество срочно поддержать уязвимые страны путем скоординированных действий, начиная от экстренного снабжения продовольствием, финансовой поддержки, увеличения сельскохозяйственного производства и открытой торговли", - говорится в тексте.

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