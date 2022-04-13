ВБ, МВФ, ВТО и ВПП ООН призвали принять срочные меры для предотвращения голода

Руководство Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН призвали принять срочные меры для обеспечения продовольственной безопасности в мире из-за ситуации в

Руководство Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН призвали принять срочные меры для обеспечения продовольственной безопасности в мире из-за ситуации в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в их совместном заявлении, которое было опубликовано в среду.

"Мы призываем международное сообщество срочно поддержать уязвимые страны путем скоординированных действий, начиная от экстренного снабжения продовольствием, финансовой поддержки, увеличения сельскохозяйственного производства и открытой торговли", - говорится в тексте.