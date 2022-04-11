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ВБ: экономика Украины в этом году сократится примерно на 45%

ВБ: экономика Украины в этом году сократится примерно на 45% Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины в условиях продолжающихся в стране боевых действий в текущем году снизится на 45,1%.
Другие страны
11 апреля 2022 г. 08:36
ВБ: экономика Украины в этом году сократится примерно на 45%

Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины в условиях продолжающихся в стране боевых действий в текущем году снизится на 45,1%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в обнародованном в воскресенье обновленном прогнозе финансового института.

"Вместе с тем, мы считаем, что масштабы сокращения будут зависеть от продолжительности и интенсивности боевых действий", - указано в документе.

В целом, как прогнозирует финансовый институт, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в 2022 году снизится на 4,1%.

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