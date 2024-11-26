ВБ допустил, что Молдова по уровню жизни приблизится к ЕС через 30 лет

Молдова, в случае реализации масштабных реформ, может добиться ежегодного экономического роста свыше 5% в среднесрочной перспективе и достичь конвергенции со средним уровнем доходов в ЕС в течение трех десятилетий.

Молдова, в случае реализации масштабных реформ, может добиться ежегодного экономического роста свыше 5% в среднесрочной перспективе и достичь конвергенции со средним уровнем доходов в ЕС в течение трех десятилетий.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в страновом экономическом меморандуме Всемирного банка "Достижение уровня жизни Евросоюза за одно поколение".

"Молдова сталкивается с такими проблемами, как низкая производительность в несельскохозяйственных отраслях, чрезмерная зависимость от сокращающихся денежных переводов и демографические изменения, характеризующиеся сокращением и старением населения", - отметили аналитики.

В случае отсутствия реформ, базовый прогноз ВБ для Молдовы предусматривает, что ежегодный экономический рост упадет ниже 3% после 2040 года из-за сокращения доли населения трудоспособного возраста и составит в среднем 2,3% в 2051-2070 годах.

"Структурные реформы могут повысить общий рост более чем до 5% в среднесрочной перспективе, необходимой для конвергенции со странами ЕС", - отмечается в меморандуме.

В числе ключевых реформ ВБ предлагает значительно увеличить инвестиции в доступ к качественному образованию и другим социальным услугам, что поможет решить проблему нехватки квалифицированных кадров в экономике и стимулировать рост в долгосрочной перспективе.

ВБ с 1992 года выделил более 2,1 млрд долларов на реализацию более 70 проектов в Молдове, в том числе в сфере реформ системы регулирования и развития бизнеса, модернизации госуслуг, налогового администрирования, образования, дорожного строительства, здравоохранения, сельского хозяйства, водоснабжения, санитарии и энергетики.