Вазген Манукян: Потеря более 5 тыс. солдат может считаться рекордом Гиннеса

Любому человеку очевидно, что армянское государство сейчас продолжает скатываться к пропасти

"Любому человеку очевидно, что армянское государство сейчас продолжает скатываться к пропасти".

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом заявил бывший премьер-министр Армении, кандидат "Движения за спасения Родины" в качестве временного премьера Вазген Манукян.

"В этой войне (в Карабахе) мы потеряли более 5 тыс. солдат, что наверное, может считаться рекордом Гиннеса - чтобы 2,5 миллионный народ за 44 дня имел такие потери...", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что после всего произошедшего никто в Армении не привлечен к ответственности за войну и ее разрушительные последствия. Более того, премьер так хорохорится, как будто не он виноват, а кто-то другой".

По словам Манукяна, потери Армении не ограничились войной. Он отметил, что атакам подвергается судебная система, сфера образования, говорится о закрытии Армянской АЭС.

"Наше государство скатывается к пропасти либо у нас будет такое формальное государство, которое не будет иметь суверенитета, не будет развиваться", - отметил он.