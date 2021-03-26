О нас
Report Georgia
Аудио новости

Вазген Манукян: Потеря более 5 тыс. солдат может считаться рекордом Гиннеса

Вазген Манукян: Потеря более 5 тыс. солдат может считаться рекордом Гиннеса Любому человеку очевидно, что армянское государство сейчас продолжает скатываться к пропасти
Другие страны
26 марта 2021 г. 21:33
Вазген Манукян: Потеря более 5 тыс. солдат может считаться рекордом Гиннеса
Вазген Манукян

"Любому человеку очевидно, что армянское государство сейчас продолжает скатываться к пропасти".

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом заявил бывший премьер-министр Армении, кандидат "Движения за спасения Родины" в качестве временного премьера Вазген Манукян.

"В этой войне (в Карабахе) мы потеряли более 5 тыс. солдат, что наверное, может считаться рекордом Гиннеса - чтобы 2,5 миллионный народ за 44 дня имел такие потери...", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что после всего произошедшего никто в Армении не привлечен к ответственности за войну и ее разрушительные последствия. Более того, премьер так хорохорится, как будто не он виноват, а кто-то другой".

По словам Манукяна, потери Армении не ограничились войной. Он отметил, что атакам подвергается судебная система, сфера образования, говорится о закрытии Армянской АЭС.

"Наше государство скатывается к пропасти либо у нас будет такое формальное государство, которое не будет иметь суверенитета, не будет развиваться", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın keçmiş baş naziri: Müharibədə 5 mindən çox itki Ginnesin rekordudur

Новости партнеров

Самое читаемое

Скончался сын певицы Назпери Досталиевой
Скончался сын певицы Назпери Досталиевой
22 марта 2021 г. 17:19
Пострадавшим от армянского террора в Гяндже выдали новые квартиры
Пострадавшим от армянского террора в Гяндже выдали новые квартиры
22 марта 2021 г. 13:08
Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
25 марта 2021 г. 16:05
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
23 марта 2021 г. 19:19
Адилия Алиева: Талантам надо помогать
Адилия Алиева: Талантам надо помогать
22 марта 2021 г. 11:08
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
25 марта 2021 г. 13:19
В Азербайджане 670 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались 
В Азербайджане 670 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались 
22 марта 2021 г. 17:09
В Баку отец убил дочь при помощи ядовитой инъекции
В Баку отец убил дочь при помощи ядовитой инъекции
23 марта 2021 г. 13:20
Погода в районах Азербайджана будет неустойчивой, ожидается снег
Погода в районах Азербайджана будет неустойчивой, ожидается снег
24 марта 2021 г. 12:50
В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались
В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались
25 марта 2021 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi