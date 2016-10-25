Ватикан запретил развеивать прах кремированных покойников

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Власти Ватикана во вторник уведомили католиков, что отныне прах кремированных покойников нельзя рассеивать, делить или держать дома, а храниться он должен только в одобренных Католической церковью местах, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

В документе, принятом ватиканской конгрегацией по доктрине, отмечается, что погребение является наиболее богоугодным способом обращения с умершими, так как лучше отражает идею воскрешения, однако кремация тоже позволительна.

Кроме того, верующим запрещается делить останки между собой, заключать их внутрь медальонов и в другие аксессуары. Католикам, которые выберут кремацию по причинам, противоречащим доктрине, следует отказывать в похоронах по католическому обычаю, говорится в документе.

Новая норма получила одобрение Папы римского Франциска.