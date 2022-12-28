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Ватикан сообщил об ухудшении состояния почетного Папы Бенедикта XVI

Ватикан сообщил об ухудшении состояния почетного Папы Бенедикта XVI Состояние здоровья почетного Папы Бенедикта XVI в последние часы ухудшилось.
Другие страны
28 декабря 2022 г. 15:08
Ватикан сообщил об ухудшении состояния почетного Папы Бенедикта XVI

Состояние здоровья почетного Папы Бенедикта XVI в последние часы ухудшилось.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Что касается состояния здоровья почетного Папы, о котором Папа Франциск просил молиться, я могу подтвердить, что в последние несколько часов произошло ухудшение состояния его здоровья в связи с преклонным возрастом. Ситуация на данный момент остается под контролем, за ним постоянно наблюдают врачи", - приводит его слова пресс-служба Ватикана.

Немецкий кардинал, видный теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола. Бенедикт, которому на тот момент было 85 лет, объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью. Бенедикт XVI живет на территории Ватикана.

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Версия на английском языке Vatican says Benedict XVI’s health worsening

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