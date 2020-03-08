Ватикан сообщил о закрытии своих музеев из-за коронавируса

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Ватиканские музеи, а также все музеи при папских базиликах в Риме закрываются до 3 апреля в целях предупреждения распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщила в воскресенье служба печати Святого престола.

"В соответствии с распоряжениями итальянских властей были приняты меры по недопущению распространения коронавируса нового типа, которые включают закрытие в целях предосторожности до 3 апреля ватиканских музеев, управления по раскопкам, музеев папских вилл и музейных центров при папских базиликах", - говорится в сообщении службы печати.

При этом подтверждается выявление пока единственного случая заражения COVID-19 на территории папского города-государства - "у постороннего человека, который обратился в ватиканскую амбулаторию". В связи с этим пять человек, которые имели контакт с инфицированным, помещены в карантин.