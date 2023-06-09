Ватикан: Папа Римский вернулся к работе после операции

Папа Римский Франциск вернулся к работе после операции на брюшную полость.

Папа Римский Франциск вернулся к работе после операции на брюшную полость.

Как передает Report, об этом сообщает издание Vatican News со ссылкой на заявление Ватикана.

Сообщается, что состояние здоровья Папы Римского после операции постепенно улучшается, а послеоперационный период протекает нормально. Он уже смог встать с постели и выполнить некоторую работу в больнице.

"После завтрака его святейшество провел большую часть утра в кресле. Это позволяло ему читать газеты и снова приступать к работе", - говорится в заявлении пресс-секретаря Ватикана Маттео Бруни.