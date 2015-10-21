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    Ватикан опроверг информацию о наличии опухоли мозга у Папы Римского

    Пресс-служба Святого престола: Папа, как всегда, ведет очень активную деятельность

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Ватикане опровергли распространенную в СМИ информацию о том, что у Папы Римского Франциска обнаружена небольшая опухоль головного мозга сообщает Report со ссылкой на Reuters. 

    "Папа, как всегда, ведет очень активную деятельность. Распространение не подкрепленной фактами информации безответственно и не заслуживает внимания", — заявил руководитель пресс-службы Святого Престола Федерико Ломбарди.

    21 октября в Quotidiano Nazionale была опубликована статья, в которой рассказывалось, что в головном мозге 78-летнего понтифика обнаружена опухоль, поддающаяся лечению. Издание также уточнило, что Папа летал на вертолете в небольшой городок в Тоскане для встречи с японским доктором.

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