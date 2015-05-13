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    Ватикан готовится официально признать государство Палестина

    Израиль разочарован этим решением

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Ватикан официально признал Палестину и установит с ней дипломатические отношения как с государством. Израиль разочарован этим решением.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что в тексте соглашения о деятельности Ватикана в этом регионе появится уточнение, что это соглашение было принято делегацией "государства Палестина", а не представителями Организации освобождения Палестины, как указывалось ранее.

    После подписания договора Ватикан официально установит дипломатические отношения с Палестиной.

    "Да, это официальное признание того, что это государство существует", – заявил журналистам глава пресс-службы Ватикана Федерико Ломбарди.

    По сообщению Ассошиэйтед пресс, год назад в программе папы римского лидер Палестины Махмуд Аббас был назван президентом государства Палестина, однако, отмечает агентство, официального признания до сих пор не было.

    В министерстве иностранных дел Израиля выразили свое разочарование этим решением.

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