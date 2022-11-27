Ватикан готов предложить площадку для переговоров между Россией и Украиной

Ватикан поддерживает контакты с Москвой по дипломатическим каналам и готов предложить стол переговоров для Украины и России, если подобное предложение поступит от сторон.

Ватикан поддерживает контакты с Москвой по дипломатическим каналам и готов предложить стол переговоров для Украины и России, если подобное предложение поступит от сторон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью каналу Mediaset - Tgcom24 секретарь по отношениям с государствами Святого престола Пол Ричард Галлахер.

"Мы поддерживаем нормальные дипломатические отношения через апостольского нунция в Москве и посла РФ при Святом престоле. Надо сказать, что эти каналы оперативны, особенно полезны в случае обмена пленными. Но не более того, больше контактов у нас с украинскими властями", - сказал высокопоставленный прелат.

По его словам, и Святой престол, и Папа Римский лично с самого начала были готовы к посредничеству, но не было конкретного ответа.

"Если есть потребность и необходимость в наших возможностях и пространствах, как мы исторически делали в прошлом, Папа Римский принял бы переговоры, если бы предложение поступило от сторон в духе поиска мирного пути, диалога", - сказал представитель Ватикана.

Он также обратился с призывом от лица Святого престола к сторонам "прислушаться к крику народов, к страданиям и воспользоваться возможностью вернуться к диалогу в ближайшее время, чтобы положить конец конфликту".