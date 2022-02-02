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Василий Небензя: Россия не намерена вторгаться в Украину

Василий Небензя: Россия не намерена вторгаться в Украину "Россия не намерена вторгаться в Украину и выступает за поиск дипломатического решения".
Другие страны
2 февраля 2022 г. 03:44
Василий Небензя: Россия не намерена вторгаться в Украину

"Россия не намерена вторгаться в Украину и выступает за поиск дипломатического решения".

Как сообщает местное бюро Report, об этом на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Нью-Йорке заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Ситуация изменилась неожиданно. Скопление российских войск на границе с Украиной стало следствием активности в регионе. Сейчас ситуация движется к гражданской войне, и мы пытаемся решить вопрос дипломатическими усилиями, которые имеют для нас особое значение. Некоторые украинские официальные лица говорят, что не видят непосредственной угрозы со стороны России, но при этом, одновременно говорят, что Россия нагнетает напряженность", - сказал он.

Обвинив Украину в несоблюдении Минских соглашений, Небензя заявил, что в случае введения санкций против Москвы США и Евросоюзу придется ответить. "Они говорят о санкциях. Мы научились жить с ними. Надеюсь, что этого не сделают, но если произойдет, то обязательно ответим", - подчеркнул Небензя.

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Версия на азербайджанском языке Vasili Nebenzya: “Rusiya Ukraynaya təcavüz etmək niyyətində deyil”

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