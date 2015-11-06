Вашингтон заявил об имеющихся подтверждениях возможного теракта на борту А321

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В распоряжении США есть информация, подтверждающая версию о взрыве бомбы на борту А321, заявил в четверг, 5 ноября, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Его слова приводит РИА Новости.

«Это основано на данных, которые я получил от наших специалистов по национальной безопасности, включая разведку», — сказал официальный представитель администрации США.

Он признал, что «на данный момент у нас нет достаточной информации» для вывода о конкретных причинах происшествия. «Но мы имеем достаточно информации, чтобы не исключать возможность террористического участия», — добавил Эрнест.

В свою очередь, Госдепартамент США высказал осторожную позицию по поводу версий происшедшего в небе над Синаем. «Мы не делаем собственных выводов о причинах катастрофы. Я не могу идти впереди расследования», — сказал на брифинге 5 ноября официальный представитель ведомства Джон Кирби.

Он уточнил, что в настоящее время «мы не можем исключать или не исключать версии произошедшего». США предложили помощь в расследовании почти сразу после катастрофы, напомнил представитель Госдепа. «Но я не знаю, были ли приняты эти предложения», — добавил он.

С версией возможного теракта на борту А321 4 ноября выступила канцелярия премьер-министра Великобритании. На Даунинг-стрит ссылались на некие «новые поступившие данные».