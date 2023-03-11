О нас

Вашингтон заинтересован в новой стратегии для региона Черного моря

Вашингтон заинтересован в новой стратегии для региона Черного моря Конгресс в Вашингтоне заинтересован в разработке стратегии для черноморского региона, которая должна быть создана в партнерстве со странами из этого региона.
Другие страны
11 марта 2023 г. 17:20
Вашингтон заинтересован в новой стратегии для региона Черного моря

Конгресс в Вашингтоне заинтересован в разработке стратегии для черноморского региона, которая должна быть создана в партнерстве со странами из этого региона.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Digi 24 заявила посол США в Бухаресте Кэтлин Кавалек.

"Черноморский регион всегда был важен, но война сделала его еще более важным и подчеркнула необходимость сотрудничества в регионе. Конгресс в Вашингтоне заинтересован в разработке стратегии в партнерстве со странами региона для решения таких вопросов, как свобода судоходства, оборона и сдерживание, обмен информацией, экономическое развитие", - заявила она.

По ее словам, США поддерживает связь с партнерами по этой теме. В ближайшее время состоится очередное заседание Стратегического диалога с Румынией, американская делегация прибудет в Бухарест на следующей неделе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
11 марта 2023 г. 15:01
Ильхам Алиев встретился с президентом Болгарии в формате видеоконференции 
ФотоИльхам Алиев встретился с президентом Болгарии в формате видеоконференции 
11 марта 2023 г. 13:40
Министр: Азербайджанская армия примет все необходимые решительные меры для пресечения любой провокации
Министр: Азербайджанская армия примет все необходимые решительные меры для пресечения любой провокации
11 марта 2023 г. 11:07
Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций
Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций
10 марта 2023 г. 19:17
Аль-Тувейджри: Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий
Аль-Тувейджри: Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий
10 марта 2023 г. 12:15
Началась регистрация на Бакинский марафон 2023
Началась регистрация на "Бакинский марафон 2023"
10 марта 2023 г. 11:21
Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
9 марта 2023 г. 14:10
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
9 марта 2023 г. 13:06
Официальный Баку ответил МИД Армении
Официальный Баку ответил МИД Армении
9 марта 2023 г. 12:25
Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
ФотоИльхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
8 марта 2023 г. 20:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi