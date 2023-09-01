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Вашингтон ввел санкции против граждан РФ, причастных к ядерной программе КНДР

Вашингтон ввел санкции против граждан РФ, причастных к ядерной программе КНДР Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении граждан РФ, причастных к программе Северной Кореи по созданию оружия массового уничтожения, а также баллистических ракет.
Другие страны
1 сентября 2023 г. 06:40
Вашингтон ввел санкции против граждан РФ, причастных к ядерной программе КНДР

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении граждан РФ, причастных к программе Северной Кореи по созданию оружия массового уничтожения, а также баллистических ракет.

Как передает Report, соответствующая информация размещена на сайте американского Минфина.

Рестрикции в отношении двух физических лиц и одной организации были приняты американской стороной по согласованию с Южной Кореей и Японией. В список попали Чон Чин Ен и Сергей Михайлович Козлов, а также общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Интеллект" (с юридическим адресом в Москве).

В заявлении Казначейства США говорится, что они причастны "к получению доходов для незаконной разработки оружия Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) массового поражения (ОМП) и баллистических ракет".

Также в ведомстве объяснили, что данные санкции вводятся в ответ на попытку КНДР 23 августа вывести на орбиту "разведывательный спутник", что стало для Пхеньяна второй неудачной попыткой сделать это за 3 месяца.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyanın daha iki vətəndaşına sanksiya tətbiq edib

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