Вашингтон внимательно следит за ситуацией в РФ после заявлений Пригожина

Власти США внимательно следят за ситуацией в России после заявлений основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Власти США внимательно следят за ситуацией в России после заявлений основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

Они отметили, что последние заявления Пригожина - "это больше, чем его обычная риторика".

"Это что-то реальное", - приводит телеканал слова одного из чиновников.

Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина вечером 23 июня опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям". В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - сказал Пригожин.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

После слов Пригожина в Москве были усилены меры безопасности, в частности, были по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, важнейшие объекты российской столицы взяты под усиленную охрану.