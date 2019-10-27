Вашингтон уведомил Анкару об операции по ликвидации аль-Багдади

Военные чины Турции и США в преддверие операции в сирийском Идлибе обменивались информацией и координировали действия. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве национальной обороны Турции, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

Операция ВС США, направленная на ликвидацию главаря ДАЕШ Абу Бакра аль-Багдади, продолжалась в Сирии около четырех часов и сопровождалась высадкой десанта с вертолетов.

Вертолеты в течении полутора часов обстреливали территорию вблизи селения Бариша. В операции также задействовали два ударных БПЛА.

Высадка десанта, предположительно спецназа США, произошла на втором этапе операции. Активные боестолкновения на земле продолжались до 2,5 часов. В целом операция заняла почти четыре часа.