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Вашингтон считает, что сделка по Ливану может повлиять на позицию ХАМАС по Газе

Вашингтон считает, что сделка по Ливану может повлиять на позицию ХАМАС по Газе Вашингтон считает, что достижение договоренностей между Израилем и ливанской организацией "Хезболлах" может оказать влияние на позицию радикального палестинского движения ХАМАС на переговорах о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 04:36
Вашингтон считает, что сделка по Ливану может повлиять на позицию ХАМАС по Газе

Вашингтон считает, что достижение договоренностей между Израилем и ливанской организацией "Хезболлах" может оказать влияние на позицию радикального палестинского движения ХАМАС на переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

"Произошедшее сегодня может стать переломным моментом", - сказал он на спецбрифинге для журналистов. По мнению чиновника, достижение упомянутых договоренностей "оказывает давление на ХАМАС".

По версии сотрудника администрации, члены ХАМАС в свете произошедшего должны посчитать, что руководство "Хезболлах" "решило их покинуть и разграничить два конфликта". "Больше никто не придет им на помощь. Я думаю, это важное изменение ситуации на местах. Увидим, будет ли этого достаточно, чтобы изменить их позицию на переговорах", - отметил он, говоря о ХАМАС.

Ранее военно-политический кабинет Израиля официально одобрил план прекращения огня в Ливане.

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