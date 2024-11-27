Вашингтон считает, что сделка по Ливану может повлиять на позицию ХАМАС по Газе

Вашингтон считает, что достижение договоренностей между Израилем и ливанской организацией "Хезболлах" может оказать влияние на позицию радикального палестинского движения ХАМАС на переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

Вашингтон считает, что достижение договоренностей между Израилем и ливанской организацией "Хезболлах" может оказать влияние на позицию радикального палестинского движения ХАМАС на переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

"Произошедшее сегодня может стать переломным моментом", - сказал он на спецбрифинге для журналистов. По мнению чиновника, достижение упомянутых договоренностей "оказывает давление на ХАМАС".

По версии сотрудника администрации, члены ХАМАС в свете произошедшего должны посчитать, что руководство "Хезболлах" "решило их покинуть и разграничить два конфликта". "Больше никто не придет им на помощь. Я думаю, это важное изменение ситуации на местах. Увидим, будет ли этого достаточно, чтобы изменить их позицию на переговорах", - отметил он, говоря о ХАМАС.

Ранее военно-политический кабинет Израиля официально одобрил план прекращения огня в Ливане.