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Вашингтон расширяет системы ПРО и ПВО на Ближнем Востоке

Вашингтон расширяет системы ПРО и ПВО на Ближнем Востоке США после удара Ирана по Израилю работают над расширением и укреплением систем противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО) на Ближнем Востоке.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 07:05
Вашингтон расширяет системы ПРО и ПВО на Ближнем Востоке

США после удара Ирана по Израилю работают над расширением и укреплением систем противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО) на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, распространенном пресс-службой Белого дома.

Из документа следует, что "в дополнение" к подготовке Вашингтоном к введению новых санкций в отношении Тегерана Пентагон и Центральное командование ВС США (CENTCOM) работают над "дальнейшим укреплением и расширением успешно интегрированных систем ПВО и ПРО, а также систем раннего предупреждения на Ближнем Востоке для дальнейшего снижения эффективности иранских ракет и беспилотников".

В ночь на 14 апреля Иран нанес удары по объектам в Израиле беспилотниками и ракетами, волна атаки длилась около пяти часов. Позднее газета New York Times сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".

С израильской стороны отметили, что Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) перехватила 99% из порядка 300 иранских снарядов. Большинство пусков было осуществлено с территории Ирана, небольшое количество из Ирака и Йемена.

Ряд стран выразил беспокойство по поводу растущей напряженностью между Ираном и Израилем выразил.

В МИД Азербайджана призвали все стороны "проявлять сдержанность и избегать опасной эскалации, которая могла бы еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Yaxın Şərqdə raket əleyhinə müdafiə və HMM sistemlərini gücləndirir

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