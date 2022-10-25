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Вашингтон прорабатывает возможность встречи лидеров США и КНР на саммите G20

Вашингтон прорабатывает возможность встречи лидеров США и КНР на саммите G20 Американская администрация прорабатывает возможность встречи лидеров США и КНР на саммите Группы двадцати (G20).
Другие страны
25 октября 2022 г. 00:18
Вашингтон прорабатывает возможность встречи лидеров США и КНР на саммите G20

Американская администрация прорабатывает возможность встречи лидеров США и КНР на саммите Группы двадцати (G20).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы продолжаем наши усилия по поддержанию открытых каналов связи, в том числе на уровне лидеров. Я думаю, что вы слышали, что президент США Джо Байден говорил о возможной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на G20", - сказал он. По его словам, других объявлений по этой теме у него пока нет.

В сентябре президент США Джо Байден заявил об уверенности в том, что пересечется на предстоящем в ноябре в Индонезии саммите Группы двадцати с председателем КНР Си Цзиньпином, если тот примет очное участие в этой многосторонней встрече на высшем уровне. С тех пор ведется работа по организации этой встречи.

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