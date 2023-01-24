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Вашингтон пригрозил усилить давление на Пекин за незаконную скупку иранской нефти

Вашингтон пригрозил усилить давление на Пекин за незаконную скупку иранской нефти Если Китай продолжит незаконно скупать в больших объемах нефть из Ирана, власти США оставят за собой право усилить давление на Пекин. Наращивание торговых связей между КНР и Ираном противоречит планам Вашингтона ввести новые ограничения против Тегерана, н
Другие страны
24 января 2023 г. 18:41
Вашингтон пригрозил усилить давление на Пекин за незаконную скупку иранской нефти

Если Китай продолжит незаконно скупать в больших объемах нефть из Ирана, власти США оставят за собой право усилить давление на Пекин. Наращивание торговых связей между КНР и Ираном противоречит планам Вашингтона ввести новые ограничения против Тегерана, направленные на сдерживание ядерной программы республики.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление специального посланника администрации президента США Джо Байдена по Ирану Роберта Малли.

"Китай является основным пунктом назначения незаконного экспорта Ирана, и переговоры, направленные на то, чтобы отговорить Пекин от таких закупок, будут усилены. Увеличение экспорта иранской нефти нас не устраивает. Можем ли мы обеспечить безупречное соблюдение наших санкций? Нет. Но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы убедиться, что они соблюдаются", - заявил Малли.

Он отметил, что переговоры между США и Ираном о возобновлении ядерного соглашения от 2015 года в значительной степени провалились. По этой причине наиболее вероятным выходом из ситуации станет усиление санкционного давления на Тегеран.

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