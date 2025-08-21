О нас

Вашингтон получил детали переговорных позиций Москвы и Киева

Вашингтон получил детали переговорных позиций Москвы и Киева Соединенные Штаты получили конкретные детали переговорных позиций России и Украины и работают над ними.
21 августа 2025 г. 03:54
Вашингтон получил детали переговорных позиций Москвы и Киева

Соединенные Штаты получили конкретные детали переговорных позиций России и Украины и работают над ними.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но еще не все продумали до конца", - сказал он.

"Украина хочет знать, что Россия больше не вторгнется на ее территорию. Она хочет быть уверена в своей территориальной целостности в будущем. Русские хотят определенные территории, большинство из которых они уже оккупировали, но некоторые - нет. Вот в этом и заключается суть переговоров", - добавил Вэнс.

Версия на азербайджанском языке ABŞ Moskva və Kiyevin danışıqlardakı mövqelərinin təfərrüatlarını əldə edib

