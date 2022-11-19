Вашингтон подтвердил, что считает упавшую в Польше ракету украинской

Соединенные Штаты считают упавшую в Польше ракету украинской, Вашингтон и Варшава контактировали с Киевом для прояснения обстоятельств.

Соединенные Штаты считают упавшую в Польше ракету украинской, Вашингтон и Варшава контактировали с Киевом для прояснения обстоятельств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Официальные лица США и Польши контактировали с Украиной, чтобы прояснить факты", - сказала она.

"Мы публично говорили о том факте, что имеющаяся у нас информация подтверждает предварительную оценку президента Польши Анджея Дуды о том, что это взрыв, вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польше", - добавила Жан-Пьер.