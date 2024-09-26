Вашингтон передислоцировал десятки военнослужащих на Кипр

Десятки американских солдат были отправлены на Кипр на фоне резкого обострения напряженности между Израилем и движением "Хезболлах".

Десятки американских солдат были отправлены на Кипр на фоне резкого обострения напряженности между Израилем и движением "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС", об этом сообщила телекомпания CNN, чью информацию распространил на острове 26 сентября портал In-Cyprus, принадлежащий кипрской газете "Филелефтерос".

В нем говорится о том, что четверо официальных лиц США проинформировали телекомпанию о том, что передислоцированные на остров десятки американских военнослужащих готовятся к тому, что им придется в той или иной мере столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, включая возможное участие в операции по эвакуации граждан США из Ливана в случае начала в этой стране полномасштабной войны.

23 сентября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о том, что администрация США перебрасывает дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ростом напряженности в регионе, но не раскрыл их численности и мест дислокации.

Ранее кипрские власти давали понять, что остров готов при необходимости стать перевалочным пунктом для эвакуации порядка 100 тыс. человек из мест обострения конфликта на Ближнем Востоке.