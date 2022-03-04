Вашингтон передаёт Киеву разведданные о ситуации в Украине

Вашингтон продолжает предоставлять украинской стороне разведывательные данные и стремится укрепить ее военный потенциал.

Вашингтон продолжает предоставлять украинской стороне разведывательные данные и стремится укрепить ее военный потенциал.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг представитель Пентагона на брифинге для журналистов.

"Мы продолжаем предоставлять Украине разведывательные данные...", - отметил сотрудник. Он уточнил, что возможности США по предоставлению Киеву спутниковых снимков затруднены из-за погодных условий.

Представитель Пентагона добавил, что США стремятся оказать содействие Киеву, чтобы "Украина могла продолжить защищаться". Сотрудник также заверил, что на территории Украины нет американских военных.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Вашингтон в реальном времени передаёт Киеву разведывательную информацию о происходящем на Украине.