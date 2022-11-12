Вашингтон ожидает принятия заявления о сотрудничестве по безопасности с Токио и Сеулом

Администрация США ожидает, что по итогам встречи 13 ноября в Камбодже американского лидера Джо Байдена с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем будет принято совместное заявление об укреплении трехстороннего сотр

Администрация США ожидает, что по итогам встречи 13 ноября в Камбодже американского лидера Джо Байдена с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем будет принято совместное заявление об укреплении трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на брифинге на борту самолета американского лидера на пути из Египта в Камбоджу. Прямая аудиотрансляция брифинга шла на сайте Белого дома.

Говоря о возможных итогах указанной встречи, Салливан отметил: "Мы бы очень хотели увидеть укрепление трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности". По его мнению, это позволило бы эффективнее поддерживать "мир и стабильность в регионе".

"Мы ожидаем, что будет заявление по итогам этой встречи. Такой итог не является предрешенным, но я этого ожидаю", - добавил Салливан. По его словам, в данном документе может оговариваться "повышенный уровень трехстороннего взаимодействия". Как подчеркнул помощник американского лидера, США стремятся обеспечить "максимальные возможности взаимодействия на трехсторонней основе в сфере безопасности".

Как сообщал Салливан ранее, Байден, в частности, обсудит с лидерами Японии и Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР.