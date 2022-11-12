О нас

Вашингтон ожидает принятия заявления о сотрудничестве по безопасности с Токио и Сеулом

Вашингтон ожидает принятия заявления о сотрудничестве по безопасности с Токио и Сеулом Администрация США ожидает, что по итогам встречи 13 ноября в Камбодже американского лидера Джо Байдена с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем будет принято совместное заявление об укреплении трехстороннего сотр
Другие страны
12 ноября 2022 г. 09:12
Вашингтон ожидает принятия заявления о сотрудничестве по безопасности с Токио и Сеулом

Администрация США ожидает, что по итогам встречи 13 ноября в Камбодже американского лидера Джо Байдена с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем будет принято совместное заявление об укреплении трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на брифинге на борту самолета американского лидера на пути из Египта в Камбоджу. Прямая аудиотрансляция брифинга шла на сайте Белого дома.

Говоря о возможных итогах указанной встречи, Салливан отметил: "Мы бы очень хотели увидеть укрепление трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности". По его мнению, это позволило бы эффективнее поддерживать "мир и стабильность в регионе".

"Мы ожидаем, что будет заявление по итогам этой встречи. Такой итог не является предрешенным, но я этого ожидаю", - добавил Салливан. По его словам, в данном документе может оговариваться "повышенный уровень трехстороннего взаимодействия". Как подчеркнул помощник американского лидера, США стремятся обеспечить "максимальные возможности взаимодействия на трехсторонней основе в сфере безопасности".

Как сообщал Салливан ранее, Байден, в частности, обсудит с лидерами Японии и Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ Tokio və Seulla təhlükəsizlik üzrə əməkdaşlıq bəyanatının qəbulunu gözləyir

Самое важное

Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
11 ноября 2022 г. 19:46
Французско-армянский дуэт  – союзники в плену у химер
Французско-армянский дуэт  – союзники в плену у химер
11 ноября 2022 г. 17:52
ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе
ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе
11 ноября 2022 г. 16:03
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
11 ноября 2022 г. 10:47
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
11 ноября 2022 г. 10:17
Президент: Пришло время обратить внимание на защиту прав соотечественников, проживающих за пределами стран ОТГ
Президент: Пришло время обратить внимание на защиту прав соотечественников, проживающих за пределами стран ОТГ
11 ноября 2022 г. 10:15
Госдеп заявил, что США будут и впредь поддерживать Азербайджан перед угрозами Ирана
Госдеп заявил, что США будут и впредь поддерживать Азербайджан перед угрозами Ирана
11 ноября 2022 г. 05:47
Первая леди Азербайджана посмотрела балет под названием Лазги в Самарканде
ФотоПервая леди Азербайджана посмотрела балет под названием "Лазги" в Самарканде
11 ноября 2022 г. 00:14
Мехрибан Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Краски Узбекистана
ФотоМехрибан Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой "Краски Узбекистана"
10 ноября 2022 г. 23:46
Первая леди Мехрибан Алиева приняла участие в организованном в Самарканде ужине
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева приняла участие в организованном в Самарканде ужине
10 ноября 2022 г. 23:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi