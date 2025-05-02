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Вашингтон отказывается от роли посредника в переговорах Москвы и Киева

Вашингтон отказывается от роли посредника в переговорах Москвы и Киева США больше не будут играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, пришло время для прямых переговоров Москвы и Киева.
Другие страны
2 мая 2025 г. 00:24
Вашингтон отказывается от роли посредника в переговорах Москвы и Киева

США больше не будут играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, пришло время для прямых переговоров Москвы и Киева.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.

"Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого", - сказала она.

Представитель госдепа добавила, что США все еще будут "делать все, что могут", чтобы помочь установить мир, но исход конфликта, по их мнению, теперь требует "разработки конкретных идей" от Украины и России.

"Есть и другие части мира, целый глобус. Они также нашего требуют внимания", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Vaşinqton Moskva-Kiyev danışıqlarında vasitəçi olmaqdan imtina edib

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