Вашингтон оценил численность иранских войск в Ираке и Сирии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Сирии и Ираке воюют около трех тысяч иранских солдат. Такую оценку представил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, его слова приводит Reuters.

«Я думаю, сейчас на территории Ирака воюют больше тысячи иранских солдат, — рассказал Данфорд, — а в Сирии, по нашим данным, чуть менее двух тысяч». Он отметил, что это число непостоянно.

Иранские военнослужащие в Сирии помогают президенту страны Башару Асаду, а в Ираке — правительству в Багдаде. Официальный Тегеран признает поставки оружия и отправку военных советников, но отрицает переброску в зону боев своих солдат.

Ранее неоднократно сообщалось о гибели в Сирии высокопоставленных иранских военачальников. В частности, 23 октября стало известно о смерти телохранителя бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

14 октября в боях с экстремистами были убиты командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Фаршад Хасунизаде и бригадный генерал Хамид Мохтарбанд, а 8 октября погиб генерал Хоссейн Хамедани.

Войска Асада воюют с различными оппозиционными группировками и боевиками «Исламского государства» (ИГ). Официальный Багдад, в свою очередь, противостоит ИГ, которое оккупировало значительную часть страны.