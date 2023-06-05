Вашингтон намерен выделить Киеву 37 млн долларов на содействие в киберсфере

Администрация США намерена предоставить Киеву 37 млн долларов на укрепление кибербезопасности Украины.

Администрация США намерена предоставить Киеву 37 млн долларов на укрепление кибербезопасности Украины.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня Госдепартаментом США.

Как следует из документа, должностные лица США и Украины 1 июня провели в Таллине встречу в рамках кибердиалога. На ней американская сторона подтвердила "непоколебимую приверженность поддержке защиты Украины в киберсфере".

"США работают с Конгрессом над выделением дополнительно 37 млн долларов на помощь Украине в киберсфере, с учетом этого ее общий объем достигнет 82 млн с февраля 2022 года и превысит 120 млн с 2016 года, - уточнили в Госдепартаменте. - Данная поддержка помогла укрепить потенциал Украины по выявлению, сдерживанию и реагированию на инциденты и угрозы в киберсфере, а также содействовала защите важнейших сетей и цифровой инфраструктуры".

Стороны обсудили "роль кибербезопасности в долгосрочном развитии Украины в цифровой сфере". Они также "обменялись мнениями о будущем сотрудничестве США и Украины" по проблемам в данной области.