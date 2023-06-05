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Вашингтон намерен выделить Киеву 37 млн долларов на содействие в киберсфере

Вашингтон намерен выделить Киеву 37 млн долларов на содействие в киберсфере Администрация США намерена предоставить Киеву 37 млн долларов на укрепление кибербезопасности Украины.
Другие страны
5 июня 2023 г. 18:00
Вашингтон намерен выделить Киеву 37 млн долларов на содействие в киберсфере

Администрация США намерена предоставить Киеву 37 млн долларов на укрепление кибербезопасности Украины.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня Госдепартаментом США.

Как следует из документа, должностные лица США и Украины 1 июня провели в Таллине встречу в рамках кибердиалога. На ней американская сторона подтвердила "непоколебимую приверженность поддержке защиты Украины в киберсфере".

"США работают с Конгрессом над выделением дополнительно 37 млн долларов на помощь Украине в киберсфере, с учетом этого ее общий объем достигнет 82 млн с февраля 2022 года и превысит 120 млн с 2016 года, - уточнили в Госдепартаменте. - Данная поддержка помогла укрепить потенциал Украины по выявлению, сдерживанию и реагированию на инциденты и угрозы в киберсфере, а также содействовала защите важнейших сетей и цифровой инфраструктуры".

Стороны обсудили "роль кибербезопасности в долгосрочном развитии Украины в цифровой сфере". Они также "обменялись мнениями о будущем сотрудничестве США и Украины" по проблемам в данной области.

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Версия на английском языке Washington eyes allocating $37M to Kyiv for assistance in cyber sphere

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