Вашингтон намерен выделить Киеву 37 млн долларов на содействие в киберсфере

Администрация США намерена предоставить Киеву 37 млн долларов на укрепление кибербезопасности Украины.
Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня Госдепартаментом США.
Как следует из документа, должностные лица США и Украины 1 июня провели в Таллине встречу в рамках кибердиалога. На ней американская сторона подтвердила "непоколебимую приверженность поддержке защиты Украины в киберсфере".
"США работают с Конгрессом над выделением дополнительно 37 млн долларов на помощь Украине в киберсфере, с учетом этого ее общий объем достигнет 82 млн с февраля 2022 года и превысит 120 млн с 2016 года, - уточнили в Госдепартаменте. - Данная поддержка помогла укрепить потенциал Украины по выявлению, сдерживанию и реагированию на инциденты и угрозы в киберсфере, а также содействовала защите важнейших сетей и цифровой инфраструктуры".
Стороны обсудили "роль кибербезопасности в долгосрочном развитии Украины в цифровой сфере". Они также "обменялись мнениями о будущем сотрудничестве США и Украины" по проблемам в данной области.