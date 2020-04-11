Вашингтон может ввести санкции против стран, отказывающихся забрать из США своих граждан

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Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий введение визовых санкций против стран, которые отказываются возвращать своих граждан из США или затягивают этот процесс в условиях пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, текст документа 10 апреля распространила пресс-служба Белого дома.

"Страны, которые не принимают или неоправданно затягивают прием своих граждан, подданных или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной (коронавирусом) SARS-CoV-2, создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для американцев. Соединенные Штаты должны иметь возможность осуществлять возвращение иностранных граждан и подданных, которые нарушают законы Соединенных Штатов", - подчеркивается в меморандуме.

Согласно поручению Трампа, министр внутренней безопасности США должен предоставить список таких стран госсекретарю, после чего тот обязан "не позднее, чем в течение 7 дней после получения (списка), принять и начать исполнение плана по введению визовых санкций".

"Введенные санкции должны прекращать действовать, если министр внутренней безопасности уведомит госсекретаря о том, что иностранное государство возобновило без необоснованных задержек прием иностранцев, являющихся его гражданами, подданными или резидентами, когда к ним обратились с просьбой забрать этих иностранцев", - отмечается в документе. Меморандум прекратит свое действие 31 декабря 2020 года, "если не будет продлен", говорится в тексте.