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    ​Вашингтон и Париж выступают за ужесточение позиции по Ирану

    Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ США и Франция едины во мнении по поводу важности ужесточения позиции по договору с Ираном.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.

    По его словам, в настоящее время нет никакой необходимости срочного достижения соглашения с Тегераном по ядерной программе. Он отметил, что "необходимо заключить правильную сделку".

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус после переговоров с госсекретарем США Джоном Керри заявил о достигнутом прогрессе по ядерной программе Ирана. Он также отметил, что в переговорах все еще остается ряд расхождений.

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