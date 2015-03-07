​Вашингтон и Париж выступают за ужесточение позиции по Ирану

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ США и Франция едины во мнении по поводу важности ужесточения позиции по договору с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.

По его словам, в настоящее время нет никакой необходимости срочного достижения соглашения с Тегераном по ядерной программе. Он отметил, что "необходимо заключить правильную сделку".

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус после переговоров с госсекретарем США Джоном Керри заявил о достигнутом прогрессе по ядерной программе Ирана. Он также отметил, что в переговорах все еще остается ряд расхождений.