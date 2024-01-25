Вашингтон и Багдад начнут переговоры о присутствии американского контингента в Ираке

США и Ирак вскоре начнут переговоры о будущем присутствия американского военного контингента в арабской республике.

США и Ирак вскоре начнут переговоры о будущем присутствия американского военного контингента в арабской республике.

Как передает Report, об этом сообщил CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Переговоры о будущем военного присутствия США приобрели большую актуальность на фоне широкой региональной нестабильности и публичных призывов иракского правительства к США вывести свои войска из страны. Эти призывы прозвучали в ответ на авиаудары США по территории Ирака, нацеленные на боевиков, которые нападали там на американский персонал.

Часть обсуждений будет сосредоточена на том, будет ли положен конец военному присутствию США в Ираке, и когда это произойдет. США предпочитают график вывода своего контингента, который будет основан на ситуации с безопасностью в стране, включая стабильность правительства и иракских сил безопасности, заявили американские официальные лица.

Но некоторые официальные лица в иракском правительстве предпочитают график, устанавливающий дату вывода американских войск независимо от стабильности или ситуации внутри страны.

В настоящее время в Ираке находятся около 2 500 военнослужащих США, которые действуют там в качестве советников и оказывают помощь властям с декабря 2021 года, когда американские военные объявили о прекращении своей боевой роли в стране.