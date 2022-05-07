Вашингтон хочет, чтобы Греция передала С-300 Украине

США усиливают давление на Грецию, чтобы та оказала Киеву военную помощь, в том числе передала зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 российского производства, которые находятся на вооружении ВС Греции.

США усиливают давление на Грецию, чтобы та оказала Киеву военную помощь, в том числе передала зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 российского производства, которые находятся на вооружении ВС Греции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет в субботу греческий новостной портал Defence-point.gr.

По словам издания, вопрос о передаче Грецией Украине ЗРК С-300 уже поднимался Вашингтоном, но греческая сторона выступала категорически негативно, говоря об угрозах ей самой со стороны Турции. "Украинцы эту систему ПВО очень хорошо знают и могут сразу интегрировать в свой арсенал. Словакия уже передала в прошлом месяце Украине ЗРК С-300, которые у нее имелись со времен распада Чехословакии, - сообщает портал. - Аналогичного шага США хотят от Греции, которые постоянно усиливают давление на Афины, чтобы те сказали "да" переброске греческих ЗРК С-300 на Украину. Но пока они наталкиваются "на стену", так как правительство подчеркивает, что это совсем другой случай, поскольку Греция - единственная страна в НАТО, которая сталкивается с явной угрозой, причем со стороны такого государства - члена НАТО, как Турция".

В свою очередь греческий новостной портал Newpost.gr пишет, что пока не известно, как отреагируют Афины, если США предложат немедленную замену С-300 американским ЗРК Patriot, аналогичным тому, что уже имеется в греческом арсенале и являются важной частью ПВО страны. "Высока вероятность того, что этот вопрос будет поднят 16 мая во время встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в Белом доме", - отмечает издание.