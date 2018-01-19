 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вашингтон готов применить военную силу в случае агрессии КНДР

    США подчеркнули свою твёрдую и непоколебимую готовность применить весь спектр военных возможностей

    Баку. 19. REPORT.AZ/ Американские власти заявили представителям Южной Корее, что Вашингтон готов применить военную силу в случае агрессии со стороны КНДР.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом говорится в заявлении Госдепа, которое было опубликовано по итогам очередного раунда переговоров Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG).

    «США также подчеркнули свою твёрдую и непоколебимую готовность применить весь спектр военных возможностей для сдерживания потенциальных актов агрессии со стороны КНДР», — указывается в документе.

    Отмечается, что в двусторонних переговорах приняли участие представители внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi