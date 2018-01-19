Вашингтон готов применить военную силу в случае агрессии КНДР

Баку. 19. REPORT.AZ/ Американские власти заявили представителям Южной Корее, что Вашингтон готов применить военную силу в случае агрессии со стороны КНДР.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом говорится в заявлении Госдепа, которое было опубликовано по итогам очередного раунда переговоров Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG).

«США также подчеркнули свою твёрдую и непоколебимую готовность применить весь спектр военных возможностей для сдерживания потенциальных актов агрессии со стороны КНДР», — указывается в документе.

Отмечается, что в двусторонних переговорах приняли участие представители внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.