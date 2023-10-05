Вашингтон готов перебросить подкрепление на Ближний Восток при обострении с Тегераном

Соединенные Штаты готовы вновь направить в зону Персидского залива дополнительные силы и средства в случае обострения напряженности в отношениях с Ираном и выявления предполагаемых угроз с его стороны судоходству в регионе.

Соединенные Штаты готовы вновь направить в зону Персидского залива дополнительные силы и средства в случае обострения напряженности в отношениях с Ираном и выявления предполагаемых угроз с его стороны судоходству в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group) командующий ВВС Центрального командования (СЕНТКОМ) США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

"Я бы сказал, что наше усиленное военно-воздушное присутствие, хотя, вероятно, более важно, расширенное присутствие надводных кораблей, в том числе готовой к бою десантной группы, сдержало какие бы то ни было действия Ирана против судоходства. По моему мнению, это сдерживание является временным. Не знаю, как они отреагируют, если увидят изменение в расстановке сил и средств США в регионе", - заявил Гринкевич.

Он отметил, что Вашингтон пытается подать следующий сигнал о наращивании сил в ответ на конкретную угрозу, демонстрируя важность региона для США.

"Если Иран решит в связи с отзывом подкрепления, что у него есть благоприятная возможность, то США совершенно готовы вернуться и вновь осуществить наращивание сил. Надеюсь, они уловили сигнал, будут сдержаны в течение продолжительного времени", - отметил военачальник.

По его оценке, недавняя переброска американского подкрепления, в том числе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в зону Персидского залива, "имела хорошее воздействие" на якобы имевшиеся у Тегерана деструктивные замыслы.